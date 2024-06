ENORMT BEHOV: – Telenor Cyberdefence får et spesielt oppdrag om å hjelpe bedrifter i større skala enn det Telenor gjør fra før. Behovet er enormt, forteller Dan Ouchterlony, leder for Telenor Amp (t.v.). Thomas Kronen (t.h.) går inn i rollen som adm. direktør for det nye selskapet Telenor Cyberdefense. Foto: Telenor