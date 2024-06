Apple pauser innføringen av nye KI-funksjoner i Europa

Det er EUs nye lovgivning og «regulatoriske usikkerheter» som stikker kjepper i hjulene for teknogiganten.

EUs Digital Markets Act (DMA) pålegger selskaper å endre sine måter å drive forretning på for å bedre konkurransen mellom nettplattformer. Et av målene med DMA er også at brukerne skal få flere valgmuligheter på markedet.

En talsperson for Apple sier at selskapet ikke tror at de nye KI-funksjonene vil kunne gjøres tilgjengelig for brukere i Europa i år.

