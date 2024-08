Samtidig har EBITDA falt fra positive 43 millioner dollar, til minus 30 millioner dollar fra første halvår 2023 til samme periode i år.

Venter bedring

For tredje kvartal skriver selskapet at de venter en omsetning på mellom 150 og 170 millioner dollar, en økning på mellom 17 og 33 prosent fra andre kvartal.

«Vi følger planen i et stabiliserende marked, og vår guiding for tredje kvartal markerer en tilbakegang til år-til-år vekst i omsetningen. Dette gjenspeiler en forbedring i den underliggende etterspørselen blant nøkkelkunder, samt i det brede markedet, og det er godt å se at designaktiviteten øker blant våre kunder» sier den nye sjefen Vegard Wollan i meldingen.

Ifølge rapporten tilsvarer den nye guidingen også en økning på elleve til 26 prosent målt mot tredje kvartal i fjor, der omsetningen landet på 135 millioner dollar.

Selskapet opplyser videre at det vil komme flere detaljer rundt den langsiktige strategien under kapitalmarkedsdagen den 26. september.

Kriseår

Det norske halvlederselskapet Nordic Semiconductor har hatt det tøft i tiden etter kvartalsfremleggelsen for fjerde kvartal i fjor, der man for første gang kunne se hvordan selskapet var preget av lavere etterspørsel i forbrukermarkedet og trøbbel med wafer-allokkering.

I løpet av 2023 valgte halvlederselskapet å skrinlegge målet om å nå en run-rate på 1 milliard dollar i omsetning i andre halvår etter at de innså at den lave etterspørselen ville sette markante spor i omsetningen fremover.

Selskapet har også sluttet å rapportere endringer i ordreboken, da de tidligere har oppgitt at ordreboken ikke har vært en god indikator for inntekter eller etterspørsel.

Aksjen ble onsdag ettermiddag handlet til 130,40 kroner pr. aksje, opp 3,5 prosent siden nyttår.