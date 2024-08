Før kvartalsrapporten ventet konsensus en omsetning på 485 millioner dollar i 2024, mens meglerhuset ventet en omsetning på 494 millioner dollar.

Gitt normal sesongvariasjon i 2025, tilsvarer de nye tallene en omsetning på 728 millioner dollar neste år, ifølge analytikeren.

– Vi argumenterer med at investorer sannsynligvis vil se forbi lagerjusteringen i andre kvartal, og fokuserer på sesongvariasjonen i inntekter som ligger over normalen, drevet av en oppgang i etterspørselen, sier Kongslie.

Aksjen opp

– Basert på vår foreløpige analyse ser vi rundt 15 prosent oppside til omsetningsestimatene hos konsensus, og 10 prosent oppside til våre egne, og forventer at aksjen vil handle over markedet i dag, sier Kongslie.

Kongslies forventninger til torsdagens handelsdag deles av analytikerne i Pareto Securities og DNB Markets.

«All oppmerksomhet er rettet mot veiledningen for tredje kvartal. Den bedre enn forventede veiledningen vil tydelig heve konsensus og være positivt for aksjen i dag» skriver Pareto Securities-analytiker Olav Rødevand i en oppdatering.

Samtidig venter DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen at aksjen kan stige tosifret torsdag.

«Selv om konsensus EBITDA-estimater kan bli lavere på grunn av avvik i driftskostnader, forventer vi at fokuset vil være på den sterke topplinjen, og vi forventer at konsensusestimatene i omsetningen for 2024 og 2025 vil øke med over fem prosent, og at aksjen vil åpne opp fem til ti prosent» skriver han i en oppdatering.

Aksjen ble handlet for 130,4 kroner ved børsstengning onsdag, men stiger umiddelbart til 139,9 kroner etter børsåpning torsdag, tilsvarende en oppgang på 7,3 prosent.