Apple vil ta seg betalt for AI-tjenester

Apple kan komme til å ta seg betalt for AI-funksjoner, skriver CNBC, som skal ha snakket med analytikere som dekker selskapet.

Teknologikjempen skal etter planen lansere Apple Intelligence, selskapets nye AI-løsning, for enkelte enheter i løpet av året. Apple har tidligere sagt at selskapet blant annet planlegger å forbedre den stemmestyrte assistenten Siri, og legge til funksjoner som AI-generering av bilder, eposter og lignende.

Analytiker Neil Shah i Counterpoint Research mener ifølge CNBC at investeringer i kunstig intelligens er dyrt, og at Apple gjerne vil overføre noe av kostnadene over på sluttbrukerne - for eksempel ved å ta betalt for noen av Apples mer avanserte AI-funksjoner.

Han mener videre at Apple kan komme til å ta mellom 10 og 20 dollar for Apple Intelligence.

Apple One

Apple har i dag en abonnementstjeneste som heter Apple One, der abonnentene får tilgang til forskjellige tjenester fra Apple, som Apple Music. Analytikerne som CNBC har pratet med mener at noe lignende kan gjøres for AI-tjenester, eventuelt at det bakes inn i Apple One.

Analytikerne pekte videre på at Apple er en av selskapene som har fått til å tjene stort på programvaretjenester, og de mener dermed at det ville være naturlig om Apple tok seg betalt for kunstig intelligens.

Flere tar betalt

Det er allerede flere selskaper som tar seg betalt for premiumtjenester knyttet til kunstig intelligens. Et av de mer kjente er OpenAI, som tilbyr avanserte ChatGPT-funksjoner via et abonnement. Microsoft krever også betaling for AI-verktøyet Copilot.

Samsung har begynt å lansere sin Galaxy AI-tjeneste, og selskapet kommenterte i juli at det fremdeles vurderer diverse inntektsmodeller.