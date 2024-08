Amazons milliardinvestering i AI etterforskes

Amazons investering i Anthropic er under etterforskning av konkurransemyndigheter i Storbritannia for mulig brudd på konkurranseloven, melder britiske konkurransemyndigheter.

Amazon har spyttet inn 4 milliarder dollar i Anthropic, tilsvarende i overkant av 43 milliarder norske kroner, i form av en investering på 1,25 milliarder dollar i september etterfulgt av en investering på ytterligere 2,75 milliarder dollar i mars.

Anthropic utvikler kunstig intelligens, og er en av rivalene til ChatGPT-selskapet OpenAI. Anthropic ble for øvrig startet opp av tidligere OpenAI-ansatte.

Les også OpenAI-gründer går over til rival En av medgrüderne bak ChatGPT-selskapet OpenAI, John Schulman, går over til rivalen Anthropic.

Det britiske konkurransetilsynet Competition and Markets Authority (CMA) har på sine nettsider skrevet at det har åpnet en såkalt «fase 1»-etterforskning i Amazons investeringer og samarbeid med Anthropic for å undersøke om samarbeidet kan skade konkurransen mellom AI-selskapene som opererer i Storbritannia.

Etter en innledende gransking av samarbeidet mellom de to selskapene har konkurransetilsynet nå tilstrekkelig informasjon til å starte en formell etterforskning, meldte tilsynet.



Det britiske tilsynet har nå 40 arbeidsdager på seg til å avgjøre om investeringen kan skade konkurransen, og om det dermed skal etterforskes videre i en dypere «fase 2»-etterforskning.

Skuffet

Som en del av avtalen vil Amazon gjøre Anthropics AI-modeller tilgjengelige på sin plattform for å bygge generative AI-programmer. Anthropics modeller vil også bli trent og distribuert på Amazons egne spesialbygde AI-brikker, som er utviklet av Amazon Web Services.

CNBC skriver torsdag at Amazon er skuffet over etterforskningen, og at selskapet ikke er enig med konkurransetilsynets påstander.

«Ved å investere i Anthropic hjelper Amazon, sammen med andre selskaper, Anthropic med å utvide valgmuligheter og konkurranse i AI-teknologien. Amazon har ingen styreplass eller beslutningsmakt i Anthropic, og Anthropic er fri til å samarbeide med enhver annen leverandør», kommenterer Amazon ifølge CNBC.