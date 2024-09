Apple lanserer ny iPhone bygget for AI

Modellen iPhone16 er ifølge Apple-sjef Tim Cook den første som er bygd med utgangspunkt i Apple Intelligence – det vil si Apples egne systemer for kunstig intelligens.

Apple Intelligence ble lansert på selskapets årlige konferanse for utviklere i juni, der selskapet også kunngjorde at de har innledet et samarbeid med OpenAI, selskapet som har laget ChatGPT.

Systemene inkluderer blant annet KI-generert fotoredigering, oversettelse og «små kreative grep i meldingsformidling».

Apples smarttelefoner står for drøyt 60 prosent av selskapets inntekter og er den viktigste inngangsporten til andre tjenester som selskapet tilbyr, som App Store og Apple TV.

Den amerikanske mobilgiganten har de siste årene opplevd salgsnedgang fordi brukere beholder gamle telefoner lenger enn før.

Apple lanserte mandag også flere andre produkter, deriblant en oppdatert versjon av hodetelefonen AirPods, som ifølge tech-giganten også kan fungere som høreapparat.