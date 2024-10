I forrige uke ble det kjent at OpenAI hadde hentet 6,5 milliarder dollar i en finansieringsrunde som priset oppstartsselskapet til 150 milliarder dollar før penger – høyere enn 87 prosent av selskapene i S&P 500.

Thrive Capital, etablert av OpenAI-sjef Sam Altmans gode venn Josh Kushner, var største bidragsyter med 1,3 milliarder dollar. Microsoft, Nvidia, Softbank og et investeringsselskap Abu Dhabi deltok også.

Lønnsomt om fem år?

Felles for alle disse er at de har investert i det som blir en humpete og dyr reise de nærmeste årene.

Finansielle dokumenter fra OpenAI sett av The Information viser at selskapet ventes å tjene penger først i 2029. Prognosene peker mot et tap på 14 milliarder dollar i 2026. CNBC skrev i slutten av september at det går mot et underskudd på 5 milliarder dollar i år.

I så fall snakker vi om nesten en tredobling av tapene på to år. I perioden 2023-28 ventes selskapet å tape i alt 44 milliarder dollar.

Stor kostnadspost ikke med

Frem mot slutten av tiåret ventes OpenAI å ha brukt 200 milliarder dollar, der det meste av pengene går til å trene opp og drifte modeller. Derimot understreker The Information at resultatprognosene ikke omfatter aksjebasert kompensasjon, som er en stor kostnadspost for et selskap som OpenAI.

SER RØDT: Finansdirektør i OpenAI, Sarah Friar. Foto: Bloomberg

Inntektene ventes til 3,7 milliarder dollar i år, stigende til 11,6 milliarder dollar neste år, mens prognosen for 2029 – altså det første året OpenAI estimerer å gå i pluss – er 100 milliarder dollar. Ifølge dokumentene skal Microsoft ha 20 prosent av omsetningen, et tall beskrevet som høyere enn tidligere trodd.

– Dette er bare begynnelsen

Microsoft, som fra før hadde skutt inn 13 milliarder dollar i OpenAI, bidro med 750 millioner dollar i den siste finansieringsrunden som ifølge Bloomberg er en av de største investeringene gjort utenfor børs noen gang. OpenAI er nå ett av de tre største venture-støttede oppstartsselskapene – ved siden av Elon Musks SpaceX og TikTok-eier ByteDance.

OpenAI skrev i en uttalelse etter finansieringsrunden at den friske kapitalen vil gå til å øke datakapasiteten og drive AI-forskningen videre fremover.

– AI persontilpasser allerede læring, fremskynder gjennombrudd i helsesektoren og øker produktiviteten. Og dette er bare begynnelsen, sa finansdirektør Sarah Friar i en kommentar.