Bred oppgang på Wall Street: Teknologikjempe bykset på sterk rapport

New York-børsen avsluttet uken med bred oppgang. Nasdaq-indeksen steg 0,80 prosent til 18.239,92 poeng, mens Dow Jones endte opp 0,69 prosent til 42.052,19 poeng. S&P 500 stengte med oppgang på 0,41 prosent til 5.728,80 poeng. Til tross for dagens positive utvikling var samtlige indekser i rødt for uken.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg til 4,39 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, var ned 4,97 prosent til 22,01 ved børsens stengetid.

«Resultatsesongen for tredje kvartal fortsetter i dag med giganter som ExxonMobil og Chevron. Oljeselskapene har også slitt i det siste på grunn av fallende oljepriser», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Flyprodusenten Boeing styrket seg 3,54 prosent til 154,59 dollar aksjen som følge av at fagforeningsledere støttet opp under det siste tilbudet om lønnsøkning. Boeing har over en lenger periode vært sterkt påvirket av streik blant de ansatte innenfor produksjonsavdelingen. Det siste tilbudet fra flyprodusenten innebærer en lønnsøkning på 38 prosent i løpet av de neste fire årene, innføring av en signeringsbonus på 12.000 dollar og en økning på pensjonstilskudd.

Slo forventningene

Amazon-aksjen hoppet 6,19 prosent til 197,93 dollar etter at selskapet kunne melde om tall som oversteg forventningene til analytikerne på både top- og bunnlinje. Driverne bak det sterke kvartalet var skytjenester og reklamesegfentene. Fasiten for inntektene viste 158,88 milliarder dollar mot forventet 157,2 milliarder dollar, og inntjeningen avslørte en inntjening per aksje på 1,43 dollar mot ventet 1,14 dollar.

Amazon Web Services kom inn marginalt under konsensus sine estimater, men viste sterkere vekst en samme periode i fjor. Salgene vokste 19 prosent sammenlignet med 12 prosent i fjor som var preget av svakere vekst grunnet høyere kostnadsfokus blant kundene.

Månedens viktigste nøkkeltall

Antall sysselsatte utenfor jordbrukssektoren i USA økte med beskjedne 12.000 personer i oktober, langt under forventningene på 113.000. Tallet omtales som månedens viktigste nøkkeltall. Arbeidsledighetsraten var 4,1 prosent, hvilket var i tråd med forventningene. I følge myndighetene ble arbeidstallene påvirket av ekstremvær og streik som spesielt har påvirket Boeing.

– Dette var blandet kost, og litt vanskelig å tolke. Men i sum var det svakere enn ventet, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Valgstøy

Nordea-strategene Joachim Bernhardsen og Erik Bruce mener valget i USA, som er rett rundt hjørnet, skaper en viss usikkerhet om det kortsiktige bildet i aksjemarkedet. I en ny rapport fra Norda anbefaler de likevel aksjer fremfor obligasjoner.

– Underliggende er vi positive til aksjer relativt til obligasjoner. Kombinasjonen av utsikter til brukbar økonomisk vekst sammen med rentekutt fra sentralbankene er et bra miljø for aksjer, sier Bruce.