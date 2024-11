Google bruker AI til å lage digitale podcaster

– I den første podcasten klarte disse vertene å snakke på en måte som er veldig naturlig, og med de pausene som er naturlige. De avbryter hverandre også, de klarer å høres engasjert ut på de riktige stedene. Her kan altså travle folk få svar på øret i stedet for å måtte bla igjennom for eksempel en McKinsey-rapport. Podcastformatet er veldig nyttig for å få en rask gjennomgang av et bredt tema.