Investeringsbanks ønskeliste: – Gjennombruddsår for «AI-revolusjonens Messi»

Investeringsbanken Wedbush er ute med en juleønskeliste for 2025. Analytikerne i banken har satt sammen 10 ønsker til aksjemarkedet.

Ønskene er også de faktiske forventningene, og blant dem er at teknologiaksjer skal stige 25 prosent i 2025.

Tesla og Palantir til himmels

Tesla, som er i all-time high, har en markedsverdi på 1,36 billioner dollar ved onsdagens sluttkurs. Wedbush ønsker seg 2 billioner i løpet av 2025.

«Vi mener at Teslas autonome teknologi alene kan være verdt 1 billion dollar, og i et optimistisk scenario kan Tesla nå 2 billioner dollar i markedsverdi innen 2025. Autonom kjøring, FSD (Full Self-Driving) og lanseringen av Cybercab tidlig i 2026 vil være avgjørende faktorer», skriver analytikerne.

For øvrig er et annet ønske at Tesla-sjef Elon Musk blir en viktig brikke i diskusjonene om tollsatser mellom USA og Kina.

En annen aksje som har hatt meget bra driv den siste tiden, og som banken ønsker videre opp, er Palantir, med Norgesvenn Alex Karp i spissen.

«Vi mener Palantir er et av de mest undervurderte teknologiselskapene. I 2025 spår vi et nytt gjennombruddsår, der flaggskipsproduktet AIP transformerer AI-bruksområder for bedrifter. Palantir kan bli «AI-revolusjonens Messi» og den neste Oracle», heter det fra Wedbush.

Aggressiv AI-satsning

Wedbush forventer at Apple blir det første selskapet med en markedsverdi på over 4 billioner dollar. Men senere på året forventes også Nvidia og Microsoft å kunne slutte seg til klubben.

«Vi forventer at mange bedrifter og regjeringer vil satse aggressivt på AI, med AI-kapitalutgifter som vil overstige 1 billion dollar. Dette vil drive neste bølge av bruksområder og programvareutvikling for både forbrukere og bedrifter», skriver analytikerne.

Wedbush forventer også et sterkt år for cybersikkerhet i 2025, med en vekst på 30 prosent. Analytikerne peker på høy vekst innen skyteknologi, AI og høy aktivitet på oppkjøpsfronten.