– Men jeg har alltid vært rastløs, så de to siste studieårene tok jeg på University of California i Santa Barbara. Det var et steinhardt nivå og et enormt prestasjonspress, med mange utenlandske studenter som hadde slåss i mange år for å få plass. Oppholdet var lærerikt, så jeg kommer til å jobbe litt for at også mine barn skal studere utenlands. Da må de klare seg selv uten foreldre, bygge kontaktnett og lære hvordan de skal fungere i ulike situasjoner, sier tenåringspappaen.