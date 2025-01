Jeff Bezos-eide Blue Origin utsetter rakettoppskyting

– Vi avlyser dagens oppskytingsforsøk for å gjøre feilsøk av et problem med kjøretøyets undersystem som vil ta oss utover oppskytingsvinduet vårt, sier Ariane Cornell, en av Blue Origin-sjefene, under en direktesending som ble sett av hundretusenvis.

Raketten New Glenn skulle bli Blue Origins første rakett til å nå verdensrommet, men det er uvisst når oppskytingen vil finne sted.

Selskapet har i mange år drevet med flyginger i såkalt suborbital høyde, som er på kanten av verdensrommet.

(NTB)