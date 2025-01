Vil fusjonere med Tiktok i USA

Det amerikanske søkemotorselskapet Perplexity AI vil ifølge Reuters fusjonere med Tiktok i USA. Selskapet skal lørdag ha tatt kontakt med Tiktoks kinesiske morselskap, ByteDance, med et forslag for en sammenslåing, sier kilder til Reuters.

Søndag stengte den kinesiske appen ned i USA. Beskjeden amerikanske brukere som forsøker å åpne appen får er at den ikke kan brukes for øyeblikket på grunn av amerikansk lov.

Reuters skriver videre at fusjonsplanene innebærer at Perplexity slår seg sammen med Tiktok U.S. og lager en ny enhet ved å slå sammen det fusjonerte selskapet med New Capital Partners, ifølge kilden.

Kilden forklarer videre at den nye strukturen vil gjøre at de fleste av ByteDances eksisterende aksjonærer vil opprettholde sine eierandeler, samtidig som Perplexity får mer videoinnhold.

Videre er det et håp om at Perplexitys forslag kan gå igjennom siden det er snakk om en fusjon og ikke et salg.

Tiktok advarte fredag om at det ville stenge ned i USA søndag dersom president Joe Biden ikke ga tilstrekkelige garantier til selskaper som Google og Apple om at de ikke ville møte konsekvenser når et eventuelt forbud trer i kraft.