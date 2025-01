Under en pressekonferanse i Det hvite hus fikk USAs nye president Donald Trump spørsmål om hva som skjer med den populære, kinesisk-eide videoappen Tiktok som har rundt 170 millioner brukere i USA.

– Jeg er åpen for det hvis han vil kjøpe, sa Trump, som også opplyste at han har samtaler med ledelsen i selskapet.

Trump undertegnet på sin første dag i sin andre periode en presidentordre som utsetter forbudet mot den kinesisk-eide videoplattformen Tiktok i 75 dager.

Utsatte forbudet

Forbudet er allerede lovfestet etter at det ble godkjent av høyesterett dagen før Trump ble tatt i ed, men Trump har bedt USAs justisdepartement om å ikke håndheve loven de kommende 75 dagene.

Morselskapet ByteDance fikk i frist til 19. januar å selge Tiktok, noe som ennå ikke er gjort. Trump har tidligere sagt at han ønsker at USA skal ha en eierandel i plattformen.

– Jeg kunne tenke meg at USA går inn i et joint venture med 50 prosent eierskap i selskapet, skrev Trump på sin egen plattform Truth Social.

Begrunnelsen for Tiktok-forbudet var påstander om at Kina kan benytte appen som et redskap for å spionere. Bytedance har avvist dette.

(©NTB)