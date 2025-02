2. februar trer visse deler av EU-forordningen AI Act i kraft med helt nye krav til bedrifter som opererer innenfor unionen. Til tross for at forordningen ikke er vedtatt i Norge, vil den likevel ramme norske bedrifter.

ADVARER: Advokat Ove A. Vanebo i CMS Kluge tror det vil komme overraskende på mange at det nye regelverket allerede nå vil omfatte mange norske selskaper. Foto: Andreas Klemsdal

– Mange i næringslivet er opptatt av dette, men det virker som om noen bare sitter på gjerdet og ikke forstår at de allerede nå må tilpasse seg det nye regelverket, sier advokat og assosiert partner i CMS Kluge Ove Vanebo.

Han tror mange venter på at Stortinget skal innarbeide AI Act i norsk lov før de starter implementeringen, men advarer om at loven likevel gjelder for norske selskaper som driver innen EU.

– AI Act har et bredt virkeområde. Hvis du eksempelvis tilbyr AI-systemer som er regulert av AI Act og plasserer disse på EU-markedet for kunder der, så gjelder regelverket allerede – også for norske aktører, sier Vanebo.

Forodningen har som mål å sørge for ansvarlig utvikling og bruk av AI. Den deler AI-systemer inn i fire risikokategorier: uakseptabel, høy, begrenset og minimal risiko. Mens systemer med uakseptabel risiko, som sosial scoring og manipulasjon av brukere, blir forbudt fra 2. februar 2025, vil høyrisiko-systemer underlegges strenge krav til dokumentasjon, risikostyring og overvåking fra august 2026.

Mer regulering betyr mer byrde Øyvind Husby, IKT Norge

I tillegg må må også leverandører og profesjonelle brukere av AI-systemer fra 2. februar iverksette tiltak for å sikre et tilstrekkelig nivå av AI-kompetanse hos ansatte og andre personer som arbeider med drift og bruk av AI-systemer på deres vegne.

– Mer byrde

Dette kan bli en betydelig byrde for små og mellomstore bedrifter, sier adm. direktør Øyvind Husby i IKT Norge til Finansavisen.

FORUTSIGBART: Øyvind Husby i IKT-Norge ønsker mer klarhet fra norske myndigheter rundt AI Act. Foto: Iván Kverme

– Mer regulering betyr mer byrde, sier Husby.

– Men vi ønsker ikke å fjerne reguleringene helt. Tydelighet og forutsigbarhet må være førsteprioritet, legger han til.

IKT Norge-sjefen viser til at regelverket krever dokumentasjon, og dette innebærer en ekstra kostnad. Noe som kan være tyngre for små selskaper enn for store.

Han mener det derfor blir ekstra viktig å komme frem med gode veiledninger som kan hjelpe bedrifter.