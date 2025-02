Nederlands datatilsyn skal granske DeepSeek

– Vi kommer med en advarsel fordi det er alvorlige bekymringer rundt DeepSeeks personvernpraksis og måten de ser ut til å bruke personopplysninger på, sier tilsynsleder Aleid Wolfsen i en uttalelse, ifølge Reuters.

Tilsynet legger til at personopplysninger om europeiske borgere kun kan lagres i tråd med strenge regler som det kinesiske selskapet må følge.

Det nederlandske tilsynet sier de er i kontakt med andre datatilsyn i Europa og vil utveksle informasjon og samordne videre tiltak.

Før kunngjøringen av den nederlandske granskingen, gikk Italia tirsdag inn for å blokkere DeepSeeks app på grunn av personvernbekymringer. Irland og Frankrike har begge bedt selskapet redegjøre for hvordan de behandler brukerdata. Sør-Korea vil også ha svar på dette.

DeepSeek hevder deres tekstrobot R1 ble utviklet for en brøkdel av det har kostet å utvikle andre tilsvarende verktøy basert på kunstig intelligens (AI). Selskapet hevder også at tekstroboten er bedre og billigere i bruk enn for eksempel ChatGPT.