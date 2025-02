Sam Altman: Open AI vurderer åpen kildekode

Open AIs toppsjef Sam Altman mener selskapet bør endre sin strategi hva gjelder transparens om hvordan selskapets teknologi fungerer og vurderer å begynne med åpen kildekode, skriver Dagens Industri.

Kommentaren skal ha kommet i sammenheng med at Altman på fredag svarte på spørsmål på plattformen Reddit.

«Personlig mener jeg at vi er befunnet oss på feil side av historien her og må vurdere en annen strategi når det kommer til åpen kildekode», svarte Altman på spørsmål om hvorvidt man vurderer å offentliggjøre Open AIs forskning, men han la til:

«Dette synet deles ikke av alle i Open AI og det er for tiden ikke vår høyeste prioritering».

Sjokk fra kinesisk konkurrent

Spørsmålet rundt åpen kildekode er blitt aktualisert i lys av at den konkurrerende AI-tjenesten i slutten av desember lanserte en gratis tjeneste med åpen kildekode, og hevdet samtidig at den har tatt kun to måneder å utvikle til en kostnad på rundt 6 millioner dollar.

De siste to årene har amerikanske teknologiselskaper solt seg i glansen av OpenAI's språkmodell ChatGPT, som satte fyr på interessen for generativ kunstig intelligens (AI). Det har samtidig dratt med seg aksjekursen oppover i selskaper som Nvidia, på grunn av store forventninger til etterspørsel etter deres prosessorer som skulle bli brukt til utviklingen av datasentre og AI.