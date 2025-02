Rapport: DeepSeek har brukt milliarder på maskinvare

AI-modellen DeepSeek skapte furore tidligere denne uken på grunn av angivelige svært lave kostnader sammenlignet med sine amerikanske konkurrenter. DeepSeek har hevdet at den har tatt kun to måneder å utvikle til en kostnad på rundt 6 millioner dollar.

Det er disse kostnadene analysefirmaet SemiAnalysis har forsøkt å komme til bunns i.

I en fersk rapport beregner SemiAnalysis, ifølge CNBC, at DeepSeek har brukt godt over 500 millioner dollar, tilsvarende over 5,5 milliarder kroner, på maskinvare i løpet av selskapets levetid. I tillegg kommer betydelige kostnader knyttet til forskning og utvikling og eierkostnader.

DeepSeek er blitt svært populær og tidligere denne uken dyttet DeepSeeks AI Assistant ned Open AIs ChatGPT fra tronen som den mest nedlastede gratis-appen hos Apples Apple Store i USA. Mandag raste tech-aksjer verden over, og markedsverdien av Nvidia og Broadcom falt 800 millioner dollar i kjølvannet av nyheten om DeepSeeks forbløffende lave kostnader.