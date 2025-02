Styret i droneselskapet Nordic Unmanned har besluttet å begjære oppbud ved Sør-Rogaland tingrett, går det frem av en børsmelding sendt ut sent mandag kveld.

Beslutningen er basert på at selskapet står overfor en umiddelbar likviditetsmangel, anslått til 4 millioner euro, tilsvarende rundt 47 millioner kroner målt i dagens kurser.

Likviditetsmangelen forklares i hovedsak med tap av anbud ansett som vunnet, mangel på forventede midler for leverte tjenester, ytterligere uforutsette investeringer (capex) og finansieringsbehov i det Sandnes-baserte selskapets datterselskaper.

«Selv om selskapet har forsøkt å utforske alle realistiske mulige avbøtende tiltak, har dette dessverre ikke resultert i en levedyktig løsning i tide», heter det.

Selskapet tapte 200 millioner i fjor. Nå har styreleder Astrid Skarheim Onsum og styremedlem Siw Ødegaard trukket seg fra vervene umiddelbart.

Snuoperasjon og kriseemisjon

Nordic Unmanned har slitt økonomisk lenge. I slutten av oktober gjennomførte selskapet en kriseemisjon på 45 millioner kroner. Emisjonskursen på 50 øre utgjorde over 80 prosent rabatt på sluttkursen dagen før.

Nettoprovenyet skulle gå til å fullføre snuoperasjonen selskapet da hadde igangsatt. 2024 hadde da blitt definert som et overgangsår for konsernet med fokus på vekst i OEM-virksomheten (Defense and Security). Samtidig ble det utforsket strategiske alternativer for Flight Services-virksomheten.

– Slik det ser ut nå satser vi på å bygge fundamentet for lønnsomhet og vekst gjennom 2025 og inn i 2026. Derfor er det viktig at vi nå går i gang med kapitalinnhenting for å sikre at Nordic Unmanned er i posisjon til å komme dit, sa Nordic Unmanned-sjef Stig Harry Christiansen da selskapet varslet emisjonen 23. oktober.

Klarte ikke å betjene gjelden

I midten av august i fjor hadde selskapet ikke penger til å betjene lånebetalingene som forfalt den måneden, og jobbet for å for lenge betalingsfristene. Dette innebar blant annet betjeningen av et brolån på 2 millioner euro garantert av hovedaksjonæren Tjelta Eiendom fra februar.

I tillegg slet Nordic Unmanned med å betale et likviditetslån på 1 million euro Tjelta Eiendom ga i tilknytning til en avtale om restrukturering inngått i midten av mai.

Ved stengetid mandag sto Euronext Growth-noterte Nordic Unmanned i 77 øre, en kurs som priset selskapet til 95 millioner kroner. Oslo Børs har tirsdag stanset handelen i aksjen.

Nordic Unmanned har omkring 100 fulltidsansatte. Foruten hovedkontoret i Sandnes har selskapet kontorer i britiske Cranfield, belgiske Hasselt og tyske Arnsberg.