Spotify kunne tirsdag melde om sitt første årlige overskudd i selskapets historie, noe som bidro til at aksjen spratt opp nesten 10 prosent i førhandelen på Wall Street. Den svenske musikkstrømmetjenesten kan vise til vekst både blant abonnenter og på annonseinntekter.

– Jeg er veldig optimistisk for 2025 og føler meg godt fornøyd med hvor vi står, både som produkt og som virksomhet, sier gründer og konsernsjef Daniel Ek.

Flere betaler

I løpet av året har antall månedlige brukere økt med 12 prosent, til 675 millioner. Samtidig har antall betalende abonnenter vokst med 11 prosent, til 263 millioner. Dermed overgikk de sitt eget anslag med 3 millioner abonnenter. I tillegg økte Premium-inntektene med 17 prosent, noe som ga svenskene rekordinntekter fra betalende brukere.

Dette bidro til at omsetningen økte med 16 prosent til 4,2 milliarder euro i fjerde kvartal. For hele året fikk Spotify en omsetning på 15,7 milliarder euro. En økning på på 18 prosent.

Driftsinntektene i fjerde kvartal endte på 477 millioner, opp fra et underskudd på 75 millioner euro i samme periode året før. For hele året endte driftsinntektene på 1,4 milliarder euro, mot et tap på nesten 450 millioner euro i 2023.

– Vi vil fortsette å ta risikoer som gir langsiktig innvirkning, øke tempoet samtidig som vi opprettholder effektiviteten vi har oppnådd i år, sier Ek.

Spotify hadde også en rekordhøy fri kontantstrøm på 877 millioner euro, som er en økning på 122 prosent fra fjerde kvartal 2023.

Pop

Spotify-aksjen har gått som en kule det seneste året, og er opp 122 prosent før børsåpning tirsdag.

Selskapet har også mange følgere i finansverden, og hele 70 prosent av de 41 analytikerne som dekker selskapet har en kjøpsanbefaling. Kun 3 mener man burde redusere beholdningen i strømmetjenesten.

Blant annet Jefferies kom i forrige uke med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 630 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside 14 prosent fra mandagens sluttkurs.

Ellers kom både Deutsche Bank, Morgan Stanley og JP Morgan med en oppdatering i slutten av januar hvor de anbefalte kjøp og har satt kursmålet til mellom 550 og 555 dollar pr. aksje. Disse kursmålene ble imidlertid passert i førhandelen tirsdag etter at aksjen endte mandagen på 549 dollar.