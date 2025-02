Vil hente 175 millioner

Lokotech utvikler programvare- og maskinvareløsninger for kryptovalutaindustrien, med særlig fokus på utvikling av applikasjonsspesifikke integrerte kretser (ASIC) for utvinning av Scrypt-baserte kryptovalutaer som Litecoin og Dogecoin.

I en børsmelding skriver selskapet at de sammen med Pareto Securities og SpareBank 1 Markets utforsker en mulig kapitalinnhenting på mellom 125 og 175 millioner. Pengene skal brukes til å støtte overgangen fra forskning og utvikling til masseproduksjon.

Lokotech skriver at det er stor interesse blant flere investorer, inkludert et amerikansk privat investeringsselskap som vurderer å delta med 25 millioner kroner i et konvertibelt lån med en løpetid på tre år og en årlig rente på 15 prosent.

Avslutningsvis skriver selskapet at de forventer en positiv kontantstrøm i 2025, men at manglende kapital kan påvirke selskapets videre planer og investeringer.