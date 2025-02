Waymos robotaxitjeneste opererer nå i Los Angeles, San Francisco og Phoenix, og dekker mer enn 1 300 kvadratkilometer med offentlige veier. I desember kunngjorde selskapet at det planlegger å lansere sin kommersielle tjeneste i Austin, Texas, samt via Uber-appen i Austin og Atlanta i 2025. Waymo kunngjorde også at det vil begynne testing i Tokyo, som blir selskapets første internasjonale satsing, det skriver CNBC.

DNB-teknologi forvalter er bull

Nylig lanserte Google AI-modellen Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental som forvalter i DNB-teknologi, Erling Thune kategoriserer som «helt amazing» i DNB sin utbytte-podcast forrige uke.

«Noe som ikke har fått nok fokus er Google sin nye reasoning modell, som bare er helt amazing,» sa Thune i podcasten.

Forvalteren mener man skal holde øynene opp for Google i AI-racet og ikke avskrive dem.

«Så Google får litt lite oppmeksomhet med tanke på AI om dagen,» sa han.



Thune er også svært skeptisk til EU sin tilnærming til AI, og mener at deres reguleringer fører til at EU ikke har sjans til å følge med i AI-kappløpet. Han peker på personvernregler, reguleringer og nye AI-act. Til sammen fører det til at en del av de store teknologiselskapene ikke velger å lansere produktene i Europa.

«Det EU gjør på reguleringssiden om dagen er nesten katastrofalt,» sa han.

LIKER GEMINI: Forvalter i fondet DNB Teknologi, Erling Thune liker Google sin nye AI-modell. Samtidig som han mener EU ikke har sjans å følge med i AI-kappløpet. FOTO: Iván Kverme

Fikk beskjed om å selge

Justisdepartementet i USA ba i november Google om å skille ut nettleseren Chrome fra selskapet, etter en dom i august som fastslo at selskapet har et monopol på søkemotormarkedet. Justisdepartementet hevdet i en innlevering at å tvinge selskapet til å kvitte seg med Chrome, noe som i praksis vil si å oppdele selskapet. De trodde det ville skape et mer konkurransedyktig søkemotormarked, og svekket Google sin monopollignende posisjon.

President Donald Trump ønsker å beskytte amerikanske teknologiselskaper. Det kan føre til Google potensielt kan slippe å selge unna Chrome, uten at vi så langt har fått en bekreftelse på dette.