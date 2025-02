Tirsdag lanserte Apple en invitasjonsapp hvor brukeren kan lage invitasjoner og sende dem til kontakter.

Gjennom Apple Invites kan brukere opprette arrangementer, samt administrere svar og gjestelister i appen. Apple Invites er også tilgjengelig på nett. Selv om det ikke kreves en iPhone for å svare på invitasjoner, må brukere ha et betalt iCloud+-abonnement for å sende dem.

Utvikling av nye tjenester har blitt et viktig segment for Apple, divisjonen dro inn 25 milliarder dollar i forrige kvartal. Fremover satser iPhone-produsenten hardt på denne sektoren og planlegger å rulle ut flere tjenester som krever abonoment til sine 2,35 milliarder aktive enheter.

Veksten i denne divisjonen har bidratt til å øke Apples samlede marginer de siste kvartalene etter flere år med stagnasjon. Apples tjenestevirksomhet omfatter også selskapets søkeavtale med Google, Apple Pay-betalinger og garantier for enheter.