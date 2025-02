Snap Inc., morselskapet til den populære bilde- og meldingstjenesten Snapchat, stiger i etterhandelen etter å ha rapporter bedre resulater enn forventet for fjerde kvartal.

Omsetningen økte med 14 prosent til 1,56 milliarder. Snap sa at de forventer første kvartals omsetning å komme inn mellom 1,325 milliarder dollar og 1,36 milliarder dollar, noe som var over forventingene.

Slik endte fjerde kvartal:

Inntjening per aksje: 16 cent justert mot 14 cent forventet.

Omsetning: 1,56 milliarder dollar mot 1,55 milliarder dollar forventet.

Globale daglige aktive brukere: 453 millioner mot 451,1 millioner forventet.

Gjennomsnittlig inntekt per bruker globalt: 3,44 dollar mot 3,44 dollar forventet.

– Når vi ser fremover mot 2025, ser vi ytterligere muligheter til å investere produktivt i å skalere virksomheten vår, gitt de grunnleggende forbedringene vi har gjort på annonseplattformen vår og den fremdriften vi har fått i våre markedsføringsinitiativer, skriver selskapet.

– Våre investeringsplaner for 2025 reflekterer denne optimismen, sammen med et sterkt engasjement for å gjøre ytterligere økonomiske fremskritt mot lønnsomhet når vi skalerer.

Selskapet sa at Snapchat+-tjenesten nå har 14 millioner abonnenter, opp fra 12 millioner i tredje kvartal. Tjenesten, som ble lansert i 2022, utgjør hoveddelen av det Snap kaller «andre inntekter.»