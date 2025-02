SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Onsdag morgen la det norske halvlederselskapet frem kvartalstallene for fjerde kvartal.

Fasiten viste at omsetningen landet på 150,2 millioner dollar i løpet av kvartalet, opp fra 108,2 millioner dollar samme kvartal året før.

Det er akkurat over intervallet som ble guidet ved fremleggelsen i tredje kvartal, der selskapet guidet for en omsetning på mellom 130 til 150 millioner dollar i fjerde kvartal.

Det er også bedre enn ventet fra analytikerkorpset, som ventet en omsetning på 139,7 millioner dollar i kvartalet, ifølge konsensusestimater hentet inn fra DNB Markets.

Videre viser den ferske rapporten at halvlederselskapet fikk en bruttomargin på 49,1 prosent i kvartalet, og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 8,7 millioner dollar i fjerde kvartal. Dette er opp fra en EBITDA på minus 6,9 millioner dollar året før.

Resultatet for fjerde kvartal, etter skatt, endte på minus 3,9 millioner dollar, noe opp fra minus 12,4 millioner dollar i fjerde kvartal i 2023.

Tapte 38,5 mill. i fjor

Med fjerde kvartal i boks endte 2024 med en total omsetning på 511,4 millioner dollar, ned seks prosent fra 2023, og en EBIDTA på minus 5,2 millioner dollar. Selskapet endte også året med et resultat før skatt på minus 38,5 millioner dollar.

Ifølge meldingen gjenspeiler fjoråret en gradvis bedring i det underliggende markedet, mens tredje kvartal ble påvirket av sesongmessige trender. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2023 opplevde også selskapet en vekst i både kort- og langdistanseprodukter i alle sluttmarkedet, med størst etterspørsel i USA og Asia.

For første kvartal 2025 guider selskapet for en omsetning på mellom 140 og 160 millioner dollar i kvartalet, med en bruttomargin på rundt 50 prosent.



– Vi forventer at inntektsveksten vil fortsette også i første kvartal 2025, med ordrer fra enkeltkunder som vil bidra til å veie opp for den sesongmessige nedgangen vi vanligvis ser ved starten av året. Operasjonelt har vi sett svært god mottakelse av våre nye nRF54 Series-produkter, og vi jobber hardt for å støtte høy designaktivitet, sier konsernsjef Vegard Wollan i meldingen.