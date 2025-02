EU forbereder seg på kraftige gjengjeldelsestiltak mot potensiell amerikanske toll, skriver Financial Times (FT).

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har signalisert at unionen vil svare kraftig på amerikanske tolltiltak, rettet mot gigantiske amerikanske teknologiselskaper og Silicon Valley.

Tjenestemenn som avisen har snakket med, sier at EU-kommisjonen vurderer å bruke «anti-tvangsverktøy» (ACI – anti-coercion instrument), og at «alle alternativer er på bordet». ACI-verktøyet er ifølge avisen det kraftigste svaret som EU kan gi uten å bryte loven.

ACI ble utformet under president Trumps første presidentperiode og er senere blitt brukt til å skremme Kina. Verktøyet gir EU-kommisjonen mulighet til å innføre restriksjoner på handel dersom et land bruker toll som et middel for å presse gjennom politiske endringer.

Les også Eskalering i handelskrigen: Går mot økte tollsatser Sjeføkonom for Kina i JPMorgan tror handelskrigen mellom USA og Kina vil eskalere ytterligere i tiden framover. – Kravene ser ut til å være for høye, sier han.

– Bazooka

Mer spesifikt kan ACI fjerne beskyttelse av opphavsrett eller begrense kommersiell utnyttelse, rundt for eksempel programvarelisenser og strømmetjenester. Videre kan EU blokkere utenlandske direkteinvesteringer eller begrense markedet for banker, forsikringsselskaper og andre finansielle tjenesteleverandører.

«Listen over mulige tiltak er omfattende og dekker områder som handel med varer og tjenester, direkte utenlandske investeringer, finansmarkeder, offentlige anskaffelser, handelsrelaterte aspekter ved immaterielle rettigheter, eksportkontroll og mer,» skriver EU-kommisjonen.

Noen europeiske tjenestemenn omtalte ACI som en «bazooka» da det trådte i kraft i 2023, ifølge FT.

Les også Rømmer Oslo Børs på grunn av kostnadsbombe fra EU Flex LNG rømmer Oslo Børs på grunn av skyhøye kostnader til bærekraftsrapportering. – Byråkratene i Brussel fortsetter uavbrutt å innføre kostnadsdrivende regelverk, sier Øystein Kalleklev.

– Definitivt vil skje

EUs handelsministre møttes tirsdag i Warszawa for å diskutere tolltruslene. Ifølge tjenestemenn som FT har snakket med, uttrykte flertallet støtte til gjengjeldelsestiltak dersom det blir nødvendig.

Trump uttalte i forrige uke at toll mot Europa «definitivt vil skje», men det har ikke kommet detaljer om når eller hvordan.

«Hvis vi blir rammet, vil vi svare kraftig,» sa handelskommissær Maroš Šefčovič, men påpekte at det mest ønskelige er å forhandle.

«Hastighet er en av de viktigste faktorene – vi må være bedre forberedt enn sist [mars 2018, journ. anm.]. Vi må være mer forente og handle raskere», sa Frankrikes handelsminister Laurent Saint-Martin til FT.