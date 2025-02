EUs militære mobilitet er for dårlig

– Målet om å kunne flytte militært personell og utstyr raskt og sømløst innenfor og utenfor EU er ikke oppnådd, slo revisjonsrettens leder Tony Murphy fast da han onsdag presenterte rapporten.

Med Russlands krig i Ukraina har muligheten for en militær trussel mot EU rykket nærmere.

– Det er opplagt et stort behov for å kunne agere hurtig, sier Murphy.

Mange problemer

Han lister opp en rekke problemer, blant annet mangel på samarbeid og koordinering mellom EU-landene.

Ifølge revisjonsretten er det høyst uklart hvem som skal gjøre hva, og hvem som skal koordinere det hele om det skulle oppstå en krisesituasjon. Enda verre er det at veier, bruer og annen infrastruktur ikke er dimensjonert for store militære forflytninger både i og mellom land.

Det er heller ikke tatt et helhetlig grep eller bevilget nok penger for å sikre militære ruter på kryss og tvers av Europa, påpeker Murphy.

Måtte ta omvei

– For eksempel kunne ikke militært utstyr fra ett EU-land flyttes til en militærbase i et annet fordi brua de måtte over, bare kunne håndtere lette kjøretøyer. Til slutt måtte de ta en lang omvei, sier han.

Slike flaskehalser må håndteres, understreker revisjonsretten.