Atea melder om inntekter på 10,6 milliarder kroner i fjerde kvartal, opp nesten 13 prosent fra 9,4 milliarder kroner i samme periode året før. Inntektene var ifølge Infront-konsensus ventet til så vidt over 10 milliarder kroner. Den organiske veksten (i konstant valuta) kom inn på 13,6 prosent.

Bruttofortjenesten steg 1,4 prosent fra 2,8 milliarder kroner, og bruttomarginen falt dermed fra 29,8 til 26,8 prosent.

Selskapet karakteriserer etterspørselen som sterk på tvers av alle store produktkategorier, men marginene falt innen både maskinvare, programvare og tjenester. Forklaringen er kundemiks og sterk priskonkurranse.

Markedet reagerer med å sende Atea ned 7,5 prosent til 135,60 kroner i tidlig handel på Oslo Børs torsdag. I tillegg til svakere marginer kan skuffelsen henge sammen med at styret foreslår 7 kroner aksjen i utbytte for 2024, mot ventet 7,56 kroner.

Utfasing av Windows 10

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 579 til 558 millioner kroner, og resultatet før skatt fra 311 til 329 millioner kroner. Sistnevnte var ventet til 349 millioner kroner.

– Den sterke salgsveksten ble drevet av bedre markedsforhold og andre faktorer vi har fremhevet tidligere. Dette inkluderer nye rammeavtaler, økte offentlige forsvarsinvesteringer, utfasingen av Windows 10 i PC-fornyelser, samt høy kund­einteresse for bærekraft, sikkerhet og AI-løsninger, sier toppsjef Steinar Sønsteby i en kommentar.

Ifølge rapporten har Microsoft annonsert at støtten til Windows 10 vil avsluttes innen 14. oktober 2025.

Kontantstrømmen fra driften steg fra 1,6 til 2,2 milliarder kroner, grunnet økt kontantinntjening og betydelig sesongmessig reduksjon i arbeidskapitalen.

– Marginpresset vil avta

«Vi forventer at markedet for IT-infrastruktur vil fortsette å hente seg inn etter en syklisk nedgang og vende tilbake til en sunn veksttakt. IDC spår at markedet for IT-infrastruktur vil vokse 6-10 prosent i de nordiske og baltiske landene i løpet av 2025», skriver selskapet i rapporten.

Atea forventer videre at presset på marginene vil fortsette i starten av 2025.

«Men i løpet av året vil dette bedres i takt med vedvarende bedring i ­etterspørselen og at salgs­miksen vris over mot tjenester med høyere margin­er. Til tross for margin­presset fra pris­konkurranse, forventer vi EBIT-vekst i første kvartal 2025, og høyere EBIT-vekst i de påfølgende kvartalene», heter det videre.