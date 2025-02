Saken oppdateres

Torsdag morgen la Telenor frem fasiten for selskapets fjerde kvartal.

Fasiten viste en omsetning på 20,5 milliarder kroner i omsetning for kvartalet, ned fra 20,9 milliarder kroner samme kvartal året før. Ifølge estimater hentet inn fra Telenor ventet konsensus i snitt en omsetning på 20,6 milliarder for kvartalet.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 8,1 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 8 milliarder kroner i 2023. Også her var det noe under forventningene til analytikerkorpset, som ventet en EBITDA på 8,4 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Resultatet før skatt fikk seg derimot et løft, og endte på positive 3,1 milliarder kroner før skatt. I fjerde kvartal 2023 endte resultat før skatt på minus 5,7 milliarder kroner etter milliardnedkrivninger i Thailand.

Tjenesteinntektene for fjerde kvartal var på 16,3 milliarder kroner, opp 2,3 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Løftet resultatet

Jevnt over ser det ut til at resultatene for 2024 ble noe bedre enn i 2023, der den totale omsetningen økte fra 62,6 til 64,5 milliarder kroner, mens EBITDA økte fra 33,5 til 35,6 milliarder kroner.

Samtidig fikk selskapet et samlet resultat på 24,9 milliarder kroner før skatt, opp fra 1,1 milliarder kroner i 2023.

– Jeg er stolt over resultatene laget har fått til i 2024, sier den nye konsernsjefen Benedicte Schilbred Fasmer i meldingen.

I en separat melding torsdag morgen kommer det frem at styret i Telenor vil foreslå et totalt utbytte på 9,60 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2024 under generalforsamlingen i mai. Det er 0,10 kroner pr. aksje mer enn i fjor.

Det tilsvarer et totalt utbytte på 13,1 milliarder kroner.

Utbyttet vil deles ut i to transjer på 5,00 og 4,60 kroner pr. aksje i juni og oktober i år.