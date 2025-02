«Nordic har ennå ikke sett en gjenopphenting blant sine bredere markedskunder, noe vi anser som avgjørende for en mer bærekraftig vekst og bruttomarginforbedring fremover. Synligheten rundt en tilbakekomst av disse kundene forblir begrenset, gitt fortsatt høye lagernivåer og svak sluttmarkedsetterspørsel,» skriver Coles.

DNB: 174 kroner

DNB-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen hever kursmålet fra 145 til 174 kroner, og gjentar kjøp.

Wang Bjørnsen ser tegn til at deler av veksten kan skyldes en fremtrukket etterspørsel i forkant av økte tollsatser og handelsuro, men påpeker at den underliggende utviklingen er vesentlig sterkere enn tidligere antatt.

Salgsestimatene for 2025 og 2026 er økt med henholdsvis 10 og 9 prosent, mens EBITDA er oppjustert med 48 og 18 prosent, drevet av høyere forventninger til Bluetooth-salg som veier opp for lavere anslag innen Proprietary Wireless og Cellular IoT.

Jefferies: 174 kroner

Olivia Honychurch i Jefferies hever kursmålet fra 140 til 174 kroner, og gjentar kjøp.

«Veksten drives hovedsakelig av forbrukerelektronikk og helseteknologi. For førstnevnte mener vi at den positive utviklingen skyldes et fåtall store kunder innen PC-tilbehør og gaming, og vi antar at Logitech kan være blant disse, spesielt gitt deres nylige oppjustering av 2025-guidingen og den sterke utviklingen i deres gaming-segment,» skriver analytikeren.

Jefferies er også positive til at ledelsen indikerte at flere deler av virksomheten er normalisert etter Covid og den påfølgende lagerkorreksjonen. «Nordics 2025-utsikter vil i større grad være drevet av trender i sluttmarkedet, og vi forventer en gradvis forbedring gjennom året – i takt med økt synlighet for ledelsen,» skriver hun.

Morgan Stanley: 90 kroner

Nigel van Putten i Morgan Stanley, eneste meglerhus som har salgsanbefaling, gjentar kursmålet på 90 kroner etter kvartalsrapporten.

Finansavisen har kun analysen som ble sendt ut før analytikersamtalen, men etter tallene.

«Vårt kursmål er basert på en P/E-multippel på 36 for 2026 EPS, og selv om dagens beat and raise ikke nødvendigvis endrer synet på 2026, forventer vi at aksjen stiger med tosifrede prosenter,» skriver analytikeren.

«Første kvartal 2025-guidingen på 140–160 millioner kroner ligger godt over konsensus og Morgan Stanleys anslag på henholdsvis 116 og 120 millioner kroner, ettersom ordrer fra enkelte kunder forventes å motvirke sesongmessige trender,» skriver van Putten.

SEB: 160 kroner

SEB-analytiker Markus Heiberg jekker opp kursmålet fra 135 til 160 kroner, og gjentar kjøp.

Økt synlighet for første halvår og et forventet sterkere bidrag fra nRF54 i andre halvår har ført til en oppjustering av omsetningsestimatene med 15 prosent for 2025 og 10 prosent for 2026. Analytikeren ser også potensial for ytterligere oppside i andre halvår 2025, drevet av en bredere markedsbedring og økende adopsjon av nRF54.

Ifølge Heiberg virker selskapets ledelse trygg på at de største kundene vil ta i bruk nRF54 raskere enn tidligere antatt.

