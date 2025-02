I en analyse fra SEB skriver analytiker Håkon Fuglu at markedet for materialhåndteringsutstyr er i tilbakegang, samtidig som han understreker at AutoStore opererer i et sent syklisk segment. Med svake ordreinnganger hos konkurrenten Kion Group, og en nedgang i amerikanske importvolumer innen sektoren, ser Fuglu begrenset vekst for AutoStore i 2025.

Analysefakta Aksje: AutoStore

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 7,80 (7,80)

Han mener at det viktigste i fjerde kvartal 2024 blir å sikre ordrereserven for 2025, snarere enn å levere sterke resultater. SEB-analytikeren gjentar både sin salgsanbefaling på AutoStore og kursmålet på 7,80 kroner.

For fjerde kvartal 2024 estimerer Fuglu inntekter i tråd med midtpunktet av selskapets guiding, men anslår et justert driftsresultat på 60 millioner dollar, fem prosent under konsensus og ned 29 prosent på årsbasis. Ordreinngangen forventes å være 144 millioner dollar, uendret på kvartalsbasis og fire prosent under konsensus, med en ordrereserve på 471 millioner dollar.

Fuglu peker på at AutoStores distribusjonsmodell gir lav visibilitet, og at en økt andel med større prosjekter og et fortsatt svakt marked, kan gi volatilitetsrisiko i 2025.

Torsdag omsettes aksjen for 9,92 kroner, opp 0,2 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.