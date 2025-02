Musk: Ingen planer om å kjøpe Tiktok

– Jeg har ikke lagt inn bud på Tiktok, og jeg har ingen planer for hva jeg ville gjort hvis jeg eide Tiktok, sier Musk i en kommentar gitt via videolink til et tysk forum i januar.

Utsagnet ble offentlig kjent lørdag.

– Jeg bruker ikke Tiktok personlig, så jeg kjenner ikke så godt til det. Jeg ivrer ikke etter å kjøpe Tiktok, slo Musk fast.

Tiktoks morselskap ByteDance fikk opprinnelig frist til 19. januar med å selge videotjenesten. Men på sin første dag av presidentperioden undertegnet Donald Trump en ordre som utsetter forbudet mot den kinesisk-eide videoplattformen i 75 dager.

Trump har tidligere sagt at han ønsker at USA skal ha en eierandel i Tiktok.

– Jeg kunne tenke meg at USA går inn i et fellesforetak med 50 prosent eierskap i selskapet, skrev Trump på sin egen plattform Truth Social.

Han har også uttalt at han ville være åpen for at Musk – eier av X, Tesla og en rekke andre selskaper – kunne kjøpe tjenesten.