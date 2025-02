Store kroner i små droner

Denne uken kom nyheten om at det norske droneselskapet Nordic Unmanned er konkurs, etter å ha slitt økonomisk over lengre tid og gjennomført en kriseemisjon i fjor høst.

Selskapet ble notert på lavterskelsmarkedsplassen Euronext Growth ved Oslo Børs i desember 2020, da lave renter og generell eufori preget markedene. Denne typen småselskaper med tilsynelatende lovende og fremtidsrettet teknologi fikk voldsom medvind.

Men aksjekursen toppet ut bare et par måneder senere, i februar 2021, og tilbrakte deretter fire år i en brutal nedadgående trend før det sa stopp. Lønnsomheten var fortsatt et godt stykke unna, og det er synd for det som kunne blitt et nytt norsk teknologieventyr.

For globalt er interessen for droner stor.

Nye Reddit-favoritter

I USA bygget det seg opp et voldsomt rally i droneaksjer gjennom jul og nyttår.

Bakteppet var blant annet oppmuntrende uttalelser fra maktpersoner som Elon Musk, kombinert med at nyhetsbildet ble preget av en rekke mystiske droneobservasjoner langs nordøstkysten av USA.

Droneoptimismen på Wall Street ble ledet an av Red Cat Holdings, som steg over 350 prosent fra starten av november til starten av januar på nyheten om et samarbeid med Palantir Technologies om å innlemme programvare for visuell navigasjon i dronene sine.

Red Cat opplevde en vanvittig popularitetsøkning rett før jul på Reddit-siden WallStreetBets, best kjent for å være en sentral driver bak de usannsynlige kursoppgangene i såkalte meme-aksjer som GameStop og AMC for noen år siden.

Enda villere var kursutviklingen for Unusual Machines, som nesten tidoblet seg i løpet av den samme tomånedersperioden. Selskapet fikk en ekstra boost da det ble kjent at Donald Trump jr., presidentens eldste sønn, kom om bord som rådgiver og medeier.

Denne typen kortsiktig eufori er typisk for et svært risikovillig marked, men kan ende med å koste dyrt for de som bommer med timingen. Begge de nevnte aksjene nær halverte seg i løpet av januar, og slike fall kan ta lang tid å hente inn igjen.

I stedet kunne man for eksempel fått over fem prosent avkastning ved å bare sitte med hovedindeksen på Oslo Børs i årets første uker.