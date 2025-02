Frankrikes president Emmanuel Macron lover AI-investeringer til en verdi av 109 milliarder euro i et forsøk på å styrke Europas posisjon i den raskt voksende teknologisektoren, skriver Financial Times.

Kunngjøringen kommer før AI Action Summit, som holdes i Paris på mandag, hvor blant annet OpenAIs Sam Altman deltar.

Frankrikes Stargate

Macron understreker at Europa må øke investeringene for å holde tritt med globale aktører som Google, Microsoft og kinesiske DeepSeek. Samtidig planlegger amerikanske teknologiselskaper som Amazon, Meta og Microsoft AI-relaterte investeringer på over 300 milliarder dollar i år alene.

For å styrke den franske AI-sektoren investerer De forente arabiske emirater opptil 50 milliarder euro i et nytt campus for datasentre i Frankrike. Den første finansieringen kommer fra Abu Dhabis MGX-fond, som også er involvert i det amerikanske Stargate-prosjektet, skriver FT.

– ette tilsvarer for Frankrike det Stargate er for USA, sier Macron.



Samtidig annonserer det kanadiske kapitalforvaltningsselskapet Brookfield en investering på 20 milliarder euro for å støtte utbyggingen av AI-infrastruktur i landet.

Lanserer non-profit AI-fond

Under toppmøtet lanseres også Current AI, et non-profit fond for utvikling av offentlig nytte-AI, som anonymisert helsedata for forskningsformål. Fondet har allerede samlet inn 400 millioner euro, med et mål om å nå 2,5 milliarder euro over fem år.

I tillegg kunngjorde en investorgruppe ledet av General Catalyst at de vil sette av 150 milliarder euro til å fremme europeiske AI-startups, utvikle kritisk infrastruktur og styrke regionens AI-økosystem. Store selskaper som Volkswagen, Spotify og Exor støtter initiativet for å gjøre Europa til en global leder innen kunstig intelligens.

– Vi har fått en vekker og vi deregulerer nå, vi aktiverer, vi gjør oss klare, sier daglig leder Jeannette zu Fürstenberg i General Catalyst.