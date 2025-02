Schibsted Media og OpenAI har inngått et strategisk partnerskap som skal integrere Schibsteds faktabaserte journalistikk i OpenAIs tjenester, inkludert den populære plattformen ChatGPT, opplyser selskapet mandag.

Samarbeidet gir OpenAI muligheten til å integrere nyhetsartikler fra Schibsteds mediehus, som VG, Aftenposten, Aftonbladet og Svenska Dagbladet, i sine produkter. Dette gir brukerne tilgang til oppdaterte nyhetssammendrag, med tydelig kildehenvisning, som gjør det mulig for dem å verifisere informasjonen.

– Tilpasser oss

For Schibsted Media gir avtalen muligheten til å nå nye målgrupper, samtidig som OpenAIs 300 millioner ChatGPT-brukere får tilgang til informasjon fra hele Norden.

Siv Juvik Tveitnes, konsernsjef i Schibsted Media, understreker at samarbeidet er en del av selskapets langsiktige strategi for å integrere AI på en måte som støtter og styrker journalistikken.

– Ved å kombinere vår redaksjonelle ekspertise med OpenAIs teknologi og innsikt, fortsetter vi å tilpasse oss og sørge for at journalistikken utvikler seg i takt med teknologiske fremskritt, sier Tveitnes.

OpenAIs leder for mediepartnerskap, Varun Shetty, hevder at samarbeidet styrker deres ambisjon om å støtte kvalitetsjournalistikk og forbedre brukeropplevelsen i ChatGPT.

– Dette er en del av vår overordnede strategi for å gi både utgivere og publikum fordeler av avansert AI-teknologi, legger han til.

Ser brukerdata i sanntid

Schibsted Media har vært tidlig ute med å benytte AI i mediebransjen, og har integrert teknologien i både redaksjonelle arbeidsprosesser og utviklingen av brukeropplevelser.

– Ettersom AI-drevne plattformer i økende grad påvirker hvordan folk søker etter og samhandler med informasjon, gir dette partnerskapet oss muligheten til å utforske nye kommersielle muligheter i det digitale økosystemet, sier Tveitnes.

Hun påpeker at avtalen tilfører ekstra ressurser som er øremerket innovasjon og AI-utvikling i redaksjonene. Tveitnes fremhever også at samarbeidet gir Schibsted Media innsikt i produktivitetsgevinster og brukerengasjement basert på sanntidsdata, slik at selskapet kontinuerlig kan optimalisere bruken av AI.

Schibsted-aksjen spratt opp rundt 1,5 prosent etter at nyheten ble kjent klokken 15 mandag.