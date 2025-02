OpenAI-sjefen latterliggjør Musks milliardbud: – Svindler, raser Musk

En investorgruppe ledet av Elon Musk ønsker å kjøpe ChatGPT-eier OpenAI, melder Wall Street Journal mandag. Musks advokat Marc Toberoff bekrefter informasjonen overfor avisen.

Det ønsker imidlertig ikke AI-selskapet, som umiddelbart avviser budet i en uoffisiell uttalelse på X.

– Nei takk, men vi kan kjøpe Twitter for 9,74 milliarder dollar om du vil, skriver sjef Sam Altman i OpenAI.

– Svindler, svarer Musk til Altmans innlegg på X.

Prislappen Musk er villig til å betale er på 97,4 milliarder dollar. Det tilsvarer 1.091 milliarder kroner.

– Det er tid for at OpenAI returnerer til en sikker plattform med åpen kildekode slik den en gang var. Vi vil sørge for at det skjer, sier Musk ifølge Toberoff.

Budet er støttet av Musks selskap xAI, samt flere andre investeringsselskaper som Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital og 8VC.