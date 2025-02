Spotify-grunnleggerne Daniel Ek og Martin Lorentzon solgte over 2,5 millioner aksjer i selskapet i løpet av 2024, verdt rundt én milliard dollar. Det er den største mengden aksjer duoen har solgt i løpet av et kalenderår siden 2019, og svenskene har solgt ytterligere de siste ukene, skriver Bloomberg.

Ek, som er adm. direktør i Spotify, solgte i starten av februar aksjer verdt omtrent 37 millioner dollar gjennom JPMorgan, mens Lorentzon solgte aksjer for nesten 400 millioner dollar gjennom Goldman Sachs i november.

Etter de siste salgene sitter de igjen med omtrent 16 prosent av selskapet, som utgjør mesteparten av deres samlede formue på 22 milliarder dollar, ifølge Bloombergs estimater.

Les også Rekordår for musikkgigant Spotify overgikk egne forventninger og kan melde inn rekordinntekter for 2024. Aksjen stiger kraftig i førhandelen på Wall Street.

Rally

Spotify-aksjen har steget med 239 prosent siden starten av fjoråret og nådde ny all-time high mandag på 637,69 dollar. Siden 2022 har den samlede formuen til Ek og Lorentzon økt med over 10 milliarder dollar.

Ek er også investert i kunstig intelligens og klima. Duoen investerte også i en svensk helseoppstartsbedrift i fjor, mens Lorentzon nylig støttet en investeringsrunde på 260 millioner dollar for Neko Health, et Stockholm-basert selskap for kroppsskanning som Ek var med på å grunnlegge i 2018.

Co-presidentene Alex Norström og Gustav Söderström har også solgt aksjer verdt omtrent 40,2 millioner dollar, melder nyhetsbyrået.

Denne artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av Finansavisens journalist.