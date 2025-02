Sam Altman: – Ikke særlig seriøst

Elon Musks mål er å «bremse en konkurrent» med det investorgruppen hans la frem som et bud på 97,4 milliarder dollar for å overta kontrollen over OpenAI, uttalte selskapets administrerende direktør, Sam Altman, til CNBC.

På spørsmål om hvor seriøst han tar Musks bud – som Altman tidligere avviste i et innlegg på X – svarte OpenAI-sjefen: «Ikke særlig.»

«Jeg tror det handler om å bremse en konkurrent og ta igjen forspranget hans, men jeg vet egentlig ikke ... så mye som noen kan vite,» la Altman til under et intervju på sidelinjen av AI Action Summit i Paris.

Musk leder en investorgruppe som har lagt inn et bud på 97,4 milliarder dollar for å kjøpe kontrollen over OpenAI, bekreftet CNBC mandag. Budet gjelder den ideelle organisasjonen som fører tilsyn med AI-selskapet bak ChatGPT.

«Det er på tide at OpenAI vender tilbake til å være den åpne, sikkerhetsfokuserte kraften for det gode som det en gang var», sa Musks advokat, Marc Toberoff, og la til at han sendte inn budet mandag.

Altman avviste også Musks påstand tidligere i år om at OpenAI mangler midler til å bidra til president Donald Trumps milliardprosjekt, Stargate, et felles initiativ som skal investere i amerikansk datainfrastruktur nødvendig for å trene og drifte avanserte AI-modeller.

Prosjektet ble annonsert forrige måned, og OpenAI uttalte da at Stargate «vil begynne å investere 100 milliarder dollar umiddelbart.» Musk stilte imidlertid spørsmål ved om selskapene bak initiativet faktisk hadde nok kapital til å finansiere det, og hevdet: «De har egentlig ikke pengene.»

Under tirsdagens intervju rettet Altman et stikk mot Musk og sa: «Jeg er ikke den som tvitret ‘funding secured’. Jeg prøver bare faktisk å møte opp og bygge.»

Kommentaren var en henvisning til Musks kontroversielle uttalelse i 2018, da han hevdet å ha «finansiering sikret» for å ta elbilgiganten Tesla av børs til 420 dollar per aksje.

Tweeten utløste en etterforskning fra U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) på grunn av de påfølgende svingningene i Teslas aksjekurs. Musk inngikk til slutt et forlik med SEC, der både han og Tesla gikk med på å betale 20 millioner dollar hver i bøter. Som en del av avtalen måtte Musk også gi fra seg rollen som styreleder i selskapet.