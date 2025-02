Pexip varsler utbytte

Pexip leverer løsninger for videokonferanser, og teknologien støtter både video- og lydkommunikasjon, og deres løsninger kan integreres med blant annet Microsoft Teams og Google Meet.

I dag kom tallene for fjerde kvartal og hele fjoråret. I fjorårets siste kvartal hadde selskapet bokførte inntekter på 333 millioner kroner, opp 17 prosent på årsbasis.

EBITDA for fjerde kvartal eksklusive andre gevinster og tap på 88 millioner kroner, opp 49 prosent på årsbasis.

Det foreslås et utbytte på 2,5 kroner per aksje.

– 2024 har levert en tydelig skrittendring i ytelse, og høstet resultatene av strategien Pexip har utført siden 2022. Vi fortsetter å bygge momentum i begge forretningsområdene og er godt i gang med å bygge globale lederposisjoner i markedene vi opererer i. Basert på dette lanserer vi en ny langsiktig finansiell ambisjon om å nå Rule of 40-ytelse, sier adm. direktør Trond K. Johannessen.

Med dette mener han en vekstrate pluss EBITDA-margin. Hvis veksten for eksempel er på 30 prosent og EBITDA-marginen er på 15 prosent, er summen 45 prosent, altså over 40, og dette er en god Rule of 40-ytelse.