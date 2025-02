– Vi er i øyeblikket i en tvist med Google, sa president Claudia Sheinbaum på sin daglige pressekonferanse torsdag.

– Og hvis nødvendig, så kommer vi til å gå til sivilt søksmål, la hun til.

USAs president Donald Trump skrev nylig under på en presidentordre for å endre navnet på Mexicogolfen til Amerikagolfen. Havområdet, som ligger mellom USA og Mexico, er nå oppført som «Amerikagolfen» for Googles brukere i USA.

Google-brukere internasjonalt, blant annet i Norge, får fremdeles oppgitt på Googles kart at havområdet heter Mexicogolfen, men med Amerikagolfen i parentes. Google har ifølge CBS News opplyst at Google-brukere i Mexico bare ser navnet Mexicogolfen.