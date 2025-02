SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Itera melder om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, på 19,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2024. Dette er ned fra 29,5 millioner kroner i samme periode året før.

Inntektene falt fra 222 til 212 millioner kroner, slik at justert EBITDA-margin gikk fra 13,3 til 9,3 prosent.

For hele 2024 tjente Itera 85,3 millioner kroner på justert EBITDA-nivå, av inntekter på 849 millioner kroner. Marginen på 10 prosent var ned fra 13 prosent fra året før.

Åpnet Rogaland-kontor

– Vi observerer positive trender i etterspørselen etter våre tjenester, sier likevel konsernsjef Arne Mjøs i en kommentar, og viser til en book-to-bill på 1,4 i kvartalet.

– Vår evne til å opprettholde en stabil inntektsstrøm, med kun en marginal nedgang på 3 prosent i det svake markedet i 2024, er et bevis på robustheten i vår forretningsmodell. Vi har et positivt syn på årene som kommer, fortsetter han.

Itera trekker i rapporten frem etableringen av et Rogaland-kontor løpet av kvartalet, med sikte på å styrke sin posisjon innen energi og offshore.

– Lovende muligheter

Itera tegner i rapporten bildet av at det generelle markedet de seneste 18 månedene har vært svakere enn i de siste årene. Konsekvensen har vært at Itera, og de fleste andre aktører, har måttet begrense eller redusere sin kapasitet.

«Med vårt målrettede arbeid for å levere flere og bredere salgsaktiviteter, samt sterke posisjon med tanke på tjenester og kompetanse, har vi lykkes med å sikre noen betydelige nye og forlengede avtaler de siste månedene. Vi ser også en økende pipeline av lovende muligheter både i de nordiske markedene og i tilknytning til å støtte nordiske selskaper som ønsker å gå inn i det ukrainske markedet», skriver selskapet.

Ukraina-engasjement

Itera har over tid utviklet en posisjon i Ukraina og utnytter det selskapet omtaler som sine «sterke relasjoner» med ukrainske myndigheter og toppledelsen i nordiske industrier for å muliggjøre det grønne skiftet gjennom nye industrielle programvareløsninger og tjenester for gjenoppbyggingen av Ukraina når invasjonen er over.

– Sammen bidrar vi til utviklingen av et mer distribuert og robust energisystem i Ukraina, sier Mjøs, og viser til sikret finansiering for leveranse av gassturbiner fra Bergen Engines som kan generere 160 MW strøm.

Itera-styret har vedtatt å foreslå utdeling av et ordinært 2024-utbytte på 0,20 kroner pr. aksje, og vil i tillegg be om fullmakt til å godkjenne et mulig supplerende utbytte senere i året.