Nettsiden som ble opprettet av Elon Musks Department of Government Efficiency (DOGE) for en knapp uke siden får kritikk etter at alvorlige sikkerhetsproblemer ble oppdaget. Ifølge tek.no har to personer funnet ut at hvem som helst kan redigere databasen som nettstedet doge.gov henter informasjon fra.

Én av kildene la til to innlegg i databasen, som en periode var synlige på den offisielle nettsiden. Ett av innleggene lyder: «DISSE "EKSPERTENE" LOT DATABASEN STÅ ÅPEN – roro». Det andre innlegget beskriver nettstedet som «En vits av en myndighetsside».

Enkel tilgang til databasen

Personene som oppdaget sikkerhetshullet, forteller at det var relativt enkelt å få tilgang til databasen og laste opp egne innlegg.

– Det føles som om hele nettstedet bare ble slengt sammen i hui og hast, sier en av kildene til 404 Media. De påpeker også at det er «en haug av feil og detaljer som er lekket i kildekoden».

Personene som oppdaget sikkerhetshullene, mener at nettstedet ikke kjører på offentlige servere, men blir publisert via Cloudflare Pages, som lar utviklere rulle ut nettsider uten å måtte drifte en tradisjonell server. Dette tyder på at nettstedet ble raskt satt opp uten tilstrekkelig sikkerhet, som har gjort det sårbart for manipulasjon.

Promotering av X

Doge.gov ble opprettet etter at Elon Musk uttalte at departementet hans forsøker å være «så åpent som mulig». Wired har omtalt nettstedet som en stor reklame for Musks sosiale medieplattform X.

Ifølge webutvikler Declan Chidlow, virker det som at Doge-nettstedet er sekundært, og at de dytter folk i retning av X-kontoen overalt de kan, skriver tek.no.

Nettsiden var de første dagene hovedsakelig tom, men ble bygget videre ut onsdag og torsdag, og speiler nå Twitter/X-kontoen til Doge, samt ulike statistikker om den amerikanske myndighetens føderale arbeidsstyrke.

404 Media har bedt Doge om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.