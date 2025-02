Kinesiske myndigheter har invitert fremtredende entreprenører, inkludert Alibaba-grunnlegger Jack Ma, til et møte med landets toppledere. Dette kan være et betydningsfullt signal om støtte til privat sektor etter flere år med uro, skriver Bloomberg.

Møtet, som kan finne sted allerede neste uke, forventes å inkludere DeepSeek-grunnlegger Liang Wenfeng.

Det er ventet at Kinas leder Xi Jinping vil delta, noe som kan indikere en mer støttende holdning fra Kinas kommunistparti overfor private selskaper, som står for en stor del av landets økonomiske vekst.

Alibabas aksjer steg med over 6 prosent fredag i Hong Kong.

Holdningsendring

Jack Ma ble et av de mest profilerte ofrene for Xis nedslag mot privat sektor i 2020, da myndighetene stoppet børsnoteringen av Alibaba-tilknyttede Ant Group. Dette førte til at Ma gikk under jorden i en lengre periode, samtidig som kinesiske myndigheter innledet en kampanje for å stramme inn statlig kontroll over økonomien.

Nylig har myndighetene tatt en mindre konfronterende tilnærming ettersom Kinas økonomi har bremset opp, ifølge Bloomberg.

Steven Leung, en direktør i meglerhuset UOB Kay Hian, mener at dette kan tolkes som et vennlig signal mellom regjeringen og privat sektor.

– AI-rallyet vil fortsette, og markedsstemningen vil også forbedres på grunn av det bedre forholdet, hevder han.

Optimisme

Optimismen rundt AI har ført til en kraftig oppgang i Kinas aksjemarked den seneste måneden. Spekulasjoner om et mulig møte mellom kinesiske myndigheter og selskaper som Alibaba har også bidratt til den positive stemningen, skriver Bloomberg.

Det er imidlertid uklart i hvilken grad myndighetene planlegger å endre sin holdning til privat sektor. En støtteerklæring fra Xi kan gi ytterligere drivkraft til aksjemarkedet, men mye avhenger av hvorvidt myndighetene følger opp med konkrete politiske tiltak