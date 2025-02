Dell er i ferd med å ferdigstille en avtale med Elon Musk-selskapet xAI til en verdi av over 5 milliarder dollar om å levere servere optimalisert for kunstig intelligens, melder Bloomberg.

Ifølge personer med kjennskap til saken, som ønsker å være anonyme fordi arbeidet er konfidensielt, vil selskapet selge servere med Nvidia Corp. GB200-prosessorer til Musks AI-selskap for levering i år. Noen detaljer er fortsatt under avklaring og kan bli endret, opplyser kildene til Bloomberg.

Etterspørselen etter datakraft for å kjøre den økte belastningen som kommer med AI har ført til en boom for produsenter av disse serverene som tåler denne belastningen som Dell, Super Micro Computer og Hewlett Packard Enterprise. Musks selskaper, inkludert bilprodusenten Tesla og xAI, har blitt viktige kunder for denne maskinvaren.

Dells aksje steg så mye som 6 prosent til 116,88 dollar fredag etter nyheten. Aksjen hadde falt 4,3 prosent hittil i år frem til børsslutt torsdag.

Et superdataprosjekt som bygges av xAI i Memphis, har benyttet en kombinasjon av servere fra Dell og Super Micro. I desember opplyste Dell at selskapet hadde levert titusenvis av grafikkprosessorer (GPU-er) dit og arbeidet for å sikre seg en «uforholdsmessig stor andel» av den videre utbyggingen. GPU-er er nøkkelkomponentene for å drive AI-arbeidsbelastninger, og Nvidia er den ledende produsenten av disse prosessorene.