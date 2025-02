Spotify forbereder lansering av en premium-tjeneste kalt Music Pro senere i år, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Planen er å ta opptil 5,99 dollar pr. måned oppå den vanlige abonnementsavgiften for den nye tjenesten som skal tilby høyere lydkvalitet og AI-basert verktøy for å mikse musikk fra forskjellige artister.

Samtaler pågår

Den Stockholm-baserte strømmegiganten ligger fortsatt i forhandlinger med de store musikkselskapene om rettigheter. Priser og tidsplan er derfor ikke helt nøyaktig fastsatt, men det vil bli en geografisk differensiering der eksempelvis kunder i mindre utviklede markeder vil få lavere priser.

Music Pro vil også gi tilgang til konsertbilletter, og Spotify har hatt innledende samtaler med store arrangører om å gi fans tilgang til forhåndssalg eller bedre seter.

Nyhetsbyråets kilder påpeker at Spotify, som siden oppstart stort sett har tatt samme pris for tilgangen til sitt omfattende musikkbibliotek i mange store markeder, nå ser muligheten til å øke priser og tilby ulike pakker til ulike typer lyttere.

Dedikerte fans

Strømmegiganten er klar over at et dyrere tilbud ikke vil appellere til alle kunder, men tror samtidig den mest dedikerte fansen som bruker penger på effekter, billetter og fanklubber er villige til å betale enda mer. Spotify ser for seg at den nye premium-tjenesten, som har vært på tegnebrettet i et par år, potensielt kan tiltrekke seg millioner av kunder.

Bloomberg-kildene hevder utrullingen av Music Pro vil skje i flere faser, der stadig nye verktøy og funksjoner vil bli lagt ut underveis.

Den forestående Music Pro-lanseringen kommer etter et 2024 der rekordhøy brukervekst bidro til plusstall i regnskapet for første gang. De fleste nye brukerne kom fra markeder Asia, Latin-Amerika og Midtøsten.