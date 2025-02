Taiwan Semiconductor Manufacturing Company og Broadcom vurderer begge bud på Intel, som kan føre til at den amerikanske mikroprosessorgiganten splittes opp i to, melder CNBC og viser til Wall Street Journal.

Ifølge WSJs kilder skal Broadcom være interessert i Intels brikkedesign og markedsvirksomhet, mens TSMC skal være interessert i Intels brikkefabrikker.

Broadcom skal ha vurdert å by på Intel hvis selskapet finner en partner til Intels produksjonsvirksomhet, og TSMC skal ha vurdert å gå inn i Intel via et investorkonsortium, men Broadcom og TSMC skal ikke ha jobbet sammen i prosessen så langt.

Det understrekes samtidig at samtalene er på et tidlig og uformelt stadium.

Aksjonærfokus

Ifølge WSJ skal Intels fungerende styreleder, Frank Yeary, ha ledet samtalene med potensielle beilere samt tjenestepersoner fra Trump-administrasjonen, som er bekymret for skjebnen til et selskap som vurderes som kritisk for nasjonens sikkerhet.

Det tilføyes imidlertid at Yeary først og fremst skal fokusere på maksimering av verdier for Intels aksjonærer.

Intel-aksjen er ned 45 prosent det seneste året – men opp 18 prosent så langt i 2025.