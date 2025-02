Bouvet melder om driftsinntekter på 1.026 millioner kroner i fjerde kvartal 2024, opp 970 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet (EBIT) gikk fra 106 til 119 millioner kroner.

EBIT-marginen steg dermed fra 11,0 til 11,6 prosent.

For helåret 2024 kom omsetningen inn på 3.921 millioner kroner, tilsvarende en topplinjevekst på drøye 11 prosent fra 3.526 millioner kroner året før. Driftsresultatet steg fra 407 til 490 millioner kroner.

2024 ble historisk – på flere fronter

– Årets fjerde kvartal markerer avslutningen på et historisk sterkt år for Bouvet. Vi har aldri vært flere medarbeidere, vi har aldri tidligere levert omsetning av slikt omfang og ei heller har vi tidligere levert lønnsom vekst på et nivå som i året vi nå legger bak oss. Året kan kun oppsummeres som et av våre absolutt sterkeste, sier Bouvet-sjef Per Gunnar Tronsli i en kommentar.

Bouvet hadde gjennom fjerde kvartal 2.363 medarbeidere i snitt, 2,5 prosent flere enn i samme periode året før, men noen færre enn 2.372 i tredje kvartal i fjor.

Styret foreslår et 2024-utbytte på 3,00 kroner pr. aksje, tilsvarende en utbetaling på 311 millioner kroner. For 2023 betalte Bouvet ut 2,60 kroner pr. aksje i ordinært utbytte, pluss et tilleggsutbytte på 1,00 kroner som ble vedtatt i tredje kvartal i fjor.

Markedet lar seg ikke imponere av rapporten, og sender tirsdag formiddag Bouvet-aksjen ned 5-6 prosent på Oslo Børs.

Kundeliste spekket av tungvektere

Olje, gass og fornybart utgjorde drøye 40 prosent av Bouvets totalomsetning, og en omsetningsøkning på 5 prosent sammenlignet med samme periode året før. I løpet av kvartalet inngikk selskapet forlengelser med eksempelvis Offshore Norge, Equinor, Enova, Sokkeldirektoratet og Aker BP.

Kraftsektorens andel av totalinntektene passerte 20 prosent, og Bouvet trekker i rapporten frem forlengelser med Glitre Nett, Statnett og Lyse Energi.

Offentlig sektor sto for over 18 prosent av inntektene, og her høstet selskapet fornyet tillit hos kunder som Stortinget, Arbeidstilsynet, Bane NOR og Utenriksdepartementet.

– Godt posisjonert i uforutsigbar verden

Bouvet skriver videre at konsernet betrakter seg som «godt posisjonert i et uforutsigbart verdensbilde», og understreker at sektorene der deres tilstedeværelse er tyngst er blant dem med størst motstandsdyktighet.

«Behovet for digitalisering vedvarer innen både offentlig og privat sektor, og det har vært god etterspørsel etter Bouvets tjenester i kvartalet. Strategiske og langsiktige partnerskap med store og viktige aktører bidrar til at dette først og fremst materialiserer seg i forlengelser og utvidelser av avtaler», heter det.

«Likevel har det også blitt inngått flere nye avtaler i kvartalet. Teknisk kompetanse er spesielt etterspurt, men det er også behov i markedet for rådgivning, design og kommunikasjon», går det videre frem av rapporten.