Meta vil bygge undersjøiske kabler

Kablene skal etter planen strekke seg 50.000 kilometer mellom USA, Sør-Afrika, India, Brasil og «andre regioner», opplyste selskapet i et blogginnlegg før helgen. De skal frakte store mengder data, blant annet til bruk av kunstig intelligens (KI).

Global digital kommunikasjon er avhengig av et enormt nettverk av undersjøiske kabler. I fjor fantes det 1,2 millioner kilometer med slike kabler, ifølge en rapport fra Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Tek-giganter som Meta har nylig kastet seg inn i utviklingen av slike kabler, et marked som hittil har vært dominert av spesialistselskaper som amerikanske SubCom, franske ASN, japanske NEC og kinesiske HMN.

Interkontinentale datastrømmer underbygger deler av den globale økonomien, men rammes ikke sjelden av tilfeldige skader fra hendelser som undervannsskred, tsunamier og sleping av skipsankre. Kablene kan også være mål for sabotasje og spionasje, noe det er mistanke om blant annet i Østersjøen.

At Meta spesielt nevner KI som en grunn til å legge kablene, gjenspeiler teknologiens bunnløse appetitt på data, noe som trolig vil presse den globale digitale trafikken stadig høyere i årene som kommer.