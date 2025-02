Tidligere OpenAI-leder lanserer ny AI-startup

Selskapet, kalt Thinking Machines Lab, har som mål å utvikle AI-modeller og produkter som fremmer mer «menneske-AI-samarbeid» på tvers av alle arbeidsfelt. Selskapet har som mål å bygge AI som kan tilpasse seg et bredt spekter av menneskelig ekspertise og åpne for et bredere spekter av applikasjoner.

– Mens nåværende systemer er sterke på programmering og matematikk, jobber vi med AI som kan tilpasses hele spekteret av menneskelig kompetanse, uttalte selskapet i et blogginnlegg.

Andre viktige personer på Muratis team inkluderer John Schulman, som var med på å grunnlegge OpenAI i 2015 og nå vil være leder for forskning, samt Barret Zoph, som tidligere var visepresident for forskning i OpenAI og nå tar rollen som teknologidirektør i den nye startupen. Lilian Weng, tidligere visepresident for sikkerhet i OpenAI, har også blitt en del av teamet. Blant de nesten 30 ansatte som er nevnt i blogginnlegget, har mer enn et dusin jobbet i OpenAI tidligere, skriver Bloomberg.

Hvor kommer pengene fra?

Spørsmålene rundt hva Muratis selskap vil gjøre og hvor mye penger de vil hente inn, har blitt en snakkis i Silicon Valley etter at hun forlot OpenAI i september. Murati skal ha vært i samtaler med venturekapitalfirmaer om en finansieringsrunde, ifølge kilder kjent med saken. Det har også blitt sagt at hun har søkt om rundt 1 milliard dollar. Selskapet har imidlertid nektet å kommentere sine finansieringsplaner.